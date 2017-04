Salone del Mobile: il primo cittadino di Rho dona una stampa a Sergio Mattarella

Nella giornata di martedì 4 aprile il primo cittadino di rho ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto all'inaugurazione della 56esima edizione del Salone del Mobile.

Insieme a lui erano presenti il Sindaco del Comune di Milano, Giuseppe Sala, il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese, l’Assessore allo Sviluppo Economico della regione Lombardia Mauro Parolini, il presidente e l’ex Presidente FederlegnoArredo Emanuele Orsini e Roberto Snaidero, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Gorno Tempini, il Presidente del Salone del Mobile Claudio Luti e il Presidente di Fiera Milano SpA Roberto Rettani. Dopo la visita ad alcuni Padiglioni, la delegazione si è riunita in una sala privata dove il Sindaco Pietro Romano ha avuto l’opportunità di parlare con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui ha donato uno stampa della Città di Rho.

«È motivo di orgoglio e di entusiasmo aver accolto il capo dello Stato Mattarella a Rho — ha commentato il sindaco Pietro Romano —. La nostra città dimostra di essere diventata un polo di incontro nazionale e internazionale, come ha detto lo stesso Presidente. Le parole di incoraggiamento e di riconoscimento dell’importanza di Rho sono sicuramente uno sprone per impegnarci ancora di più nel cogliere le occasioni per valorizzare la nostra area».