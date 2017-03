Scarafaggio nel risotto servito a scuola, il comune: "Mensa e cucina sono in regola"

La mensa di via Sicilia e il centro cottura di via Lamarmora a Lainate sono stati battuti palmo a palmo. Le ispezioni sono scattate dopo due spiacevoli ritrovamenti nei piatti serviti in una scuola: un alunno aveva trovato una lumachina nella sua insalata mentre la sua maestra aveva trovato uno scarafaggio nel risotto.

«I controlli — si legge in una nota congiunta di comune e direzione scolastica — non hanno evidenziato alcuna carenza igienico sanitaria e non sono stati fatti rilievi di nessuna natura ai processi lavorativi di cottura e confezionamento dei pasti scolastici che risultano assolutamente regolari così come sono regolari le varie documentazioni a supporto dell'attività».

«Sono state invece evidenziate una serie di carenze strutturali relative al centro cottura delle quali sia l'ente che la società di refezione sono al corrente e la maggior parte delle quali verrà eseguita necessariamente a centro cottura chiuso — prosegue la nota —. Nessuna di queste carenze è tale però da inficiare il regolare svolgimento dell'attività di refezione».

Sul caso specifico — il ritrovamento degli insetti nei piatti — sono in corso accertamenti: i pasti sono stati inviati all'istituto di Entomologia dell'Università di Milano per essere analizzati e per verificarne la natura. Le analisi saranno in grado di indicare se gli insetti si trovavano già nei cibi cotti presso il centro cottura o la loro presenza è dovuta alle successive fasi di impiattamento e distribuzione.