Torna in Italia per minacciare l'ex moglie: scoperto, finge di volerle regalare una rosa

I carabinieri lo hanno notato aggirarsi a Rho, dove vive la sua ex moglie, che lo aveva denunciato anni prima per maltrattamenti in famiglia e che, più recentemente, aveva chiesto ai militari della stazione cittadina di aiutarla, perché l'uomo l'aveva minacciata chiedendole un incontro chiarificatore.

L'uomo, notata la pattuglia di carabinieri, si è inizialmente nascosto tra le auto in sosta in centro a Rho, poi è "sgattaiolato" per le vie limitrofe al Santuario e, seguito da uno dei militari, è entrato in un negozio di fiori. Poco dopo è uscito con una rosa rossa confezionata. I carabinieri gli hanno chiesto perché si trovasse a Rho e lui ha replicato di voler regalare una rosa alla moglie per il suo compleanno e di essere arrivato in treno.

Una sfilza di precedenti

Ma la perquisizione ha fatto trovare le chiavi di una Mercedes parcheggiata poco lontano. Data questa incongruenza, l'uomo è stato portato in caserma per i rilievi fotografici e si è scoperta la sua reale identità: era proprio l'ex marito della donna terrorizzata dalle minacce, un 38enne rom di origine serba, nato in Italia e residente in Germania, con ben 27 alias e una sfilza notevole di precedenti penali: furto, ricettazione, estorsione, spaccio di droga, danneggiamenti, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, guida senza patente, violenza a pubblico ufficiale, violazione della legge sull'immigrazione.

Nel 2018 gli era stato notificato un provvedimento di espulsione dall'Italia: non avrebbe potuto fare rientro nei territorio Schengen per 10 anni. Ma evidentemente non aveva rispettato la disposizione, ragion per cui è stato arrestato e espulso dal Paese. L'ex moglie, ora, può dormire sonni più tranquilli: ai militari aveva spiegato di temere per l'incolumità sua e dei figli, conoscendo il carattere violento del 38enne. E, per la cronaca, il compleanno della donna cadrà tra circa un mese.