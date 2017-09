Morta Esterina, la "nonna delle uova": tutta Rho la piange

L'intera città di Rho piange Esterina, 89 anni, da tutti conosciuta come "la signora delle uova".

La sua attività era infatti quella di vendere uova porta a porta, girando per Rho in bicicletta, frazioni comprese, e spingendosi anche fino a Lainate. Lo ha fatto per decenni e decenni. Da qualche tempo aveva smesso perché l'età avanzata non le permetteva più di percorrere in lungo e in largo la città dell'hinterland milanese in sella alla sua bicicletta con la cassa di cartone legata al portapacchi per effettuare le sue consegne.

La donna è morta ad agosto e non tutti l'hanno saputo. Così, a settembre, qualcuno ha postato un suo ricordo e una sua fotografia sul gruppo Facebook "Se sei di Rho". Il post ha presto raggiunto più di mille likes e numerosissimi commenti, a testimonianza dell'affetto nutrito dai rhodensi per quella che era diventata un simbolo cittadino.

Non manca chi propone che le venga intitolata una strada o, addirittura, una statua. «La immagino in Paradiso in sella alla sua bicicletta», scrive Doriana S.; «una donna di una dolcezza unica», commenta Francesco M.; «mi ricordo le sere d'inverno, portavo fuori il mio cane e la vedevo passare nella nebbia con la sua bicicletta», aggiunge Stefano R.; «quando faceva freddo lei portava lo stesso le uova e io le facevo il latte caldo per farla riscaldare», ricorda Vincenza E; «quando arrivava alle nostre porte aveva sempre una buona parola per tutti quelli della famiglia... soprattutto coi bambini», scrive Nicoletta C.