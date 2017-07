Morto Monsignor Gian Paolo Citterio a Rho

Si è spento nelle scorse ore a Rho monsignor Gianpaolo Citterio. Era malato da tempo. Aveva 75 anni.

Il sacerdote era nel collegio dei Padri Oblati nella cittadina milanese.

Prima a Legnano poi a Rho, come spiega Settegiorni, per diversi anni aveva ricoperto il ruolo di prevosto della città rhodense prima di essere nominato dall'arcivescovo di Milano Angelo Scola, Vicario episcopale e responsabile della zona IV. Un uomo molto conosciuto che amava stare in mezzo alla gente comune e noto per le iniziative di carità e in favore delle persone disagiate.

A breve i funerali.