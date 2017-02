Il Centro, ecco la navetta gratuita per raggiungere il mall da Arese e Lainate: gli orari

1 / 2

continua →

Una navetta gratuita tra Il Centro commerciale di Arese a Lainate e Arese. Il servizio — come riportato in una nota diramata dall'ufficio stampa del mall — inizierà lunedì 13 febbraio e rientra in un accordo di programma per la riqualificazione dell'ex area Alfa Romeo siglato nel 2012.

Il servizio navetta sarà a disposizione tuti i giorni per un totale di undici corse da Lainate e due dal comune di Arese.

Di seguito gli orari completi.