Non vuole lavare i piatti: accoltellato dal coinquilino nel cuore della notte

Prima la lite e le urla, poi l'aggressione e infine le coltellate. Nel cuore della notte. È finito nel sangue un litigio tra tre coinquilini in un appartamento in piazza Italia a Nerviano.

Tutto è iniziato alle 3.40 nella notte tra giovedì e venerdì 21 giugno quando i tre — due uomini 42 e 53 anni e una donna di 47 — hanno iniziato a litigare per futili motivi legati alla convivenza. Più nel dettaglio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, pare che il 42enne pretendesse di "dettare legge in casa" su chi dovesse svolgere le faccende domestiche o lavare i piatti.

Al culmine del diverbio — secondo quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano — il 42enne, ubriaco, avrebbe afferrato un coltello e colpito il 53enne. La coinquilina sarebbe quindi intervenuta in soccorso del 42enne cercando di fermare la violenza.

Successivamente sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Legnano. Il 53enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho per le ferite da arma da taglio riportate alle mani e ai polsi, fortunatamente nulla di grave: è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. Più gravi, invece, le ferite riportate dall'aggressore: è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi; per lui sono scattate le manette con le accuse di lesioni personali aggravate. Nessuna conseguenza, o quasi, invece, per la donna che ha riportato qualche taglio e rifiutato le cure dei sanitari.