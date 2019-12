Incidente a Nerviano, schianto all'incrocio sul Sempione: ambulanza si ribalta e travolge un suv

Otto feriti, uno grave. E poi un'ambulanza ribaltata in mezzo alla strada e due auto completamente devastate dall'incidente. È il bilancio di un terribile schianto avvenuto all'incrocio tra la Statale del Sempione e via Papa Giovanni XXIII a Nerviano nella serata di giovedì 5 dicembre.

La dinamica dell'incidente

Tutto è accaduto intorno alle 21.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, secondo una prima ricostruzione fornita a MilanoToday da alcuni testimoni sembra che l'ambulanza fosse in emergenza (ma senza pazienti a bordo) e stesse viaggiando in direzione Legnano. Una volta arrivata all'incrocio con via Papa Giovanni XXIII si sarebbe schiantata con una Fiat Panda che stava attraversando l'incrocio; in seguito all'impatto si è ribaltata in mezzo alla strada travolgendo un suv fermo al semaforo sulla Statale.

I soccorsi

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sonno intervenute due automediche e cinque ambulanze in codice rosso che hanno prestato le cure del caso agli otto feriti: tre ragazzini tra i 10 e i 16 anni, due giovani di 23 e 24 anni e due donne e un uomo tra i 42 e i 48 anni.

Secondo quanto trapelato ci sarebbe un ferito grave trasportato al pronto soccorso in codice rosso; le condizioni delle altre persone coinvolte nell'incidente, invece, non desterebbero preoccupazioni.