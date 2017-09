Camion col termometro fuorilegge, polizia locale sequestra otto quintali di carne avariata

Otto quintali di carne sequestrata e una multa salata di oltre tremila euro. È il risultato di un'operazione della polizia locale di Nerviano che nei giorni scorsi ha sequestrato un carico a un autotrasportatore. Il motivo? Era mal conservata all'interno della cella.

Il mezzo, come riportato nella nota diramata dal Municipio, è stato fermato sulla Strada Provinciale 109 al confine con il comune di Parabiago. Durante gli accertamenti gli agenti hanno notato che la temperatura della cella frigorifera fosse piuttosto alta, intorno ai -4 gradi. Troppo calda rispetto alle norme sanitarie che impongono una temperatura di -18. La carne anziché finire sui ristoranti della Lombardia è stato sequestrato e distrutto dopo gli accertamenti del personale del servizio veterinario dell'Ats di Milano.

Per l'azienda che trasportava il carico è scattata una maximulta. Non solo: i "ghisa" hanno scoperto che l'autotrasportatore non avevarispettato i tempi di riposo: è stato multato.