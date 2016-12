Blitz dei carabinieri al «Fungo» di Garbatola

Tre denunce: due per invasione di edifici e una per ricettazione. È il risultato di un controllo al «Fungo», edificio abbandonato e fatiscente di via XX Settembre a Garbatola (frazione di Nerviano).

All'operazione hanno partecipato i carabinieri del 3° Reggimento Lombardia, le unità cinofile del nucleo di Casatenovo, un elicottero dell’elinucleo di Orio al Serio e i carabinieri della compagnia di Legnano. In totale: 40 uomini. Presente anche il sindaco Massimo Cozzi e gli agenti della polizia locale.

Tra le stanze dello stabile sono state trovate due persone che avevano trovato riparo nell'albergo mai entrato in funzione, per loro è scattata una denuncia per invasione di edifici. Durante l'operazione, inoltre, è stata controllata un'automobile che circolava nel parcheggio. Il veicolo è risultato rubato e il conducente è stato denunciato per ricettazione.