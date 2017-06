Nascondevano la coca nel manubrio della bicicletta: arrestati durante un blitz | Foto

Tra le mura della loro casa di via Fabio Filzi a Garbatola nascondevano 27 grammi di cocaina, 2.400 euro in contanti e un ricercato. Sono stati arrestati dai carabinieri nel pomeriggio di martedì 27 giugno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai quattro cittadini marocchini di 43, 35, 33 e 29 anni, come riportato in una nota diramata dall'Arma.

I carabinieri erano sulle loro tracce, li tenevano d'occhio da diversi giorni mentre si aggiravano tra i boschi e le vie del piccolo centro abitato. E martedì, dopo l’ennesimo servizio di osservazione, è stato bloccato un tossicodipendente che li ha portati sulle tracce dei presunti pusher.

Durante il blitz è stato trovato un sacchetto con più di 20 grammi di cocaina, nascosto tra i cuscini del divano del soggiorno e sostanza per tagliare la "bianca". Non solo, due di loro avevano addosso i contanti: banconote di vario taglio "provento dell’attività di spaccio", precisano i militari. Altra droga — sempre cocaina, sette grammi — è stata trovata all'interno delle manopole della bicicletta con la quale i quattro "battevano" il territorio.

Sono stati accompagnati in caserma a Legnano dove al termine degli accertamenti è emerso che uno di loro era ricercato: sulla sua testa pendeva un provvedimento di custodia cautelare emesso dal tribunale di Milano per spaccio. Risultato? È stato ristretto nella casa circondariale di San Vittore. Gli altri tre sono rimasti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida degli arresti.