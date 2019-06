Incendio a Nerviano, sottotetto di una casa avvolto e devastato dalle fiamme

Il sottotetto di una casa di corte di due piani di piazza quaranta a Nerviano è stato avvolto e distrutto da un incendio nella serata di lunedì 3 giugno.



Le fiamme, come riportato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, sono divampate intorno alle 19.55 e sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei pompieri che hanno donato il rogo. Per il momento non è chiaro cosa abbia scatenato il fuoco all'interno dell'appartamento (disabitato), per i rilievi sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Legnano. Fortunatamente non ci sono stati nè feriti né intossicati, le famiglie che vivono al piano terra e al primo piano dello stabile sono state evacuate.