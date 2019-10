Incendio all'alba a Nerviano, auto avvolta e distrutta dalle fiamme: pompieri al lavoro

Un'automobile è stata avvolta e distrutta dalle fiamme in via Caimi a Nerviano nella mattinata di mercoledì 2 ottobre. Le fiamme sono divampate poco prima delle 7 e hanno a distrutto una Citroen C4 Cactus parcheggiata in uno stallo a lato della strada.

Non è ancora chiara la causa che ha scatenato il rogo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto per domare le fiamme, stanno svolgendo accertamenti per accertare la natura dell'incendio che fortunatamente non ha causato nessun ferito né intossicati.