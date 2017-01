Travolta da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce: ciclista al pronto soccorso

È stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Rho la ciclista che nella mattinata di lunedì 9 gennaio è stata travolta da un'auto in Piazza Manzoni a Nerviano. L'incidente intorno alle 8.15, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

In un primo momento le condizioni della donna sembravano più gravi: i sanitari del 118, infatti, erano intervenuti in codice giallo. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stata accompagnata al pronto soccorso in codice verde.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali, portando a mano la bicicletta. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.