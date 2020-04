Nerviano, schianto tra due auto sulla provinciale: gravissima una donna

È stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Varese la donna di 54 anni che nella tarda mattinata di martedì è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale sulla provinciale 109 a Nerviano, hinterland Nord-Ovest di Milano

Tutto è accaduto intorno alle 12.45 all'altezza di Viale Europa, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Fiat 600, guidata dalla 54enne, e una Peugeot 208 condotta da un ragazzo di 24 anni. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale di Nerviano, intervenuta sul posto per i rilievi, ma sembra che l'incidente sia stato innescato da una mancata precedenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che la Peugeot provenisse dalla statale del Sempione e stesse viaggiando in direzione Lainate; la 600, invece, stava procedendo in direzione opposta.

Le condizioni della 54enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. La donna, estratta dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, è stata poi accompagnata in codice rosso all'ospedale di Varese. Le sue condizioni sembrano siano gravi.

L'incidente all'incrocio maledetto

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra viale Europa e la Statale 109: intersezione interessata dai lavori di realizzazione di una rotonda. Lavori che, tuttavia, sono stati interrotti a causa dell'emergenza coronavirus.