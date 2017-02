Centinaia di furti in abitazione in Belgio, si nascondeva in provincia di Milano

Arrestata una ladra d'abitazione accusata di avere commesso centinaia di furti in abittazione in Belgio: faceva parte di una banda di malviventi molto attiva e organizzata. La sua attività all'estero si è concentrata in due anni, 2010 e 2011. Poi la condanna, ma nel frattempo la donna è scappata in Italia.

La donna, una 31enne di nazionalità croata, si trovava a Nerviano, nel Milanese. Era ricercata su mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria belga.

Deve scontare tre anni e otto mesi di reclusione: i carabinieri di Nerviano l'hanno portata a San Vittore in attesa dell'estradizione del caso.