Omicidio o suicidio? Cosa sappiamo sul caso Capizzi, l'uomo trovato morto a Garbatola

Non è ancora chiaro come è morto Maurizio Capizzi, 48enne trovato privo di vita la mattina di sabato 31 dicembre 2016 davanti al cimitero di Garbatola, frazione di Nerviano. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Sono stati scritti fiumi di parole, di seguito cosa sappiamo sul fatto, per il momento.

Capizzi è stato trovato cadavere intorno alle 8.30 di sabato 31 dicembre. Era riverso su una panchina davanti al cimitero di Garbatola. A trovarlo è stato un anziano che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Sempre nello stesso frangente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano che — una volta accertato il decesso — hanno circoscritto l'area. L'automobile del 48enne è stata trovata in uno stallo del posteggio.

Secondo una prima ipotesi investigativa Capizzi era morto in seguito a un gesto volontario. Stando a una prima ricostruzione — riferita alla stampa dai militari — aveva ingerito alcune sostanze (non precisate) che hanno causato il decesso. Inoltre gli investigatori fornirono ai giornalisti un'età diversa: dissero che la vittima aveva 35 anni, non 48.

Venerdì 6 gennaio La Prealpina ha pubblicato un articolo che ha ribaltato le ipotesi investigative fino a quel momento comunicate dagli inquirenti. Secondo il quotidiano l'uomo sarebbe stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Tuttavia la causa della morte non è ancora stata confermata. Non solo: sul corpo del 48enne non è ancora stata eseguita l'autopsia.

Sul corpo dell'uomo — precisano i carabinieri del comando provinciale di Milano — è stata trovata una ecchimosi all'altezza del petto. Il livido è stato notato durante un'ispezione cadaverica dopo la quale è stata disposta l'autopsia (fissata settimana prossima). In breve: non è ancora certo che il 48enne sia stato ucciso con un colpo di arma da fuoco.

I militari della compagnia di Legnano — coordinati dalla sostituta procuratrice del Tribunale di Milano Roberta Colangelo — stanno indagando senza escludere alcuna pista. Nei giorni scorsi, inoltre, sono tornati a fare un sopralluogo sulla panchina dove Capizzi è stato trovato privo di vita, lavato dagli addetti alle pulizie dopo la rimozione del cadavere. Stop.