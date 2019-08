Tragedia a Nerviano, anziano di 91 anni trovato morto in casa dai carabinieri

Un uomo di 91 anni è stato trovato cadavere nella sua abitazione all'angolo tra via Meda e via Matteotti a Nerviano nel pomeriggio di martedì 6 agosto. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 14.15 quando i carabinieri, allertati dai vicini che non avevano più sue notizie da giorni, sono entrati nell'abitazione dell'anziano hanno trovato la salma.

L'area è stata delimitata e sul posto sono in corso i rilievi da parte dei militari della compagnia di Legnano. L'ipotesi più accreditata, secondo gli investigatori, è quella di un decesso per cause naturali.