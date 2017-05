Ancora acqua rossa nell'Olona: scarico abusivo o pulizia di una vasca del depuratore?

Acqua rossa e schiuma bianca. Ancora una volta le acque dell'Olona tornano a colorarsi con tinte non naturali, probabilmente a causa di qualche scarico abusivo. È successo nella mattinata di lundì 15 maggio al confine tra i comuni di Parabiago e Nerviano, nei pressi del depuratore vicino alla strada Statale del Sempione.

Il fatto è stato fotografato da un passante e gli scatti sono finiti sul gruppo Facebook «Amici dell'Olona». Non è la prima volta: un episodio analogo si verificò lo scorso 21 marzo. Anche in questo caso non è chiaro cosa ha determinato il colore rossastro, forse la pulizia di una vasca del depuratore.