Nerviano, butta i rifiuti in strada e scappa: incastrato attraverso le telecamere di un'azienda

Aveva in macchina alcuni sacchi di rifiuti e li ha abbandonati sul ciglio della Strada Statale del Sempione anziché portarli alla piattaforma ecologica. Pensava di averla fatta franca, ma è stato rintracciato e multato dalla polizia locale. È successo nei giorni scorsi a Nerviano e l'incivile è stato individuato grazie alla collaborazione tra gli agenti del comandante Franco Santambrogio e un'azienda.

A inchiodarlo alle sue responsabilità sono state le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso dell'azienda che ha sede tra la statale e l'incrocio con Papa Giovanni XXIII e via XX settembre a Garbatola. Le telecamere, infatti, hanno inquadrato nettamente la targa della sua automobile, gli accertamenti dei "ghisa" hanno fatto il resto.

"Purtroppo il fenomeno dell’abbandono di rifiuti è una problematica sotto gli occhi di tutti e riuscire a intervenire per limitare il fenomeno non è facile — ha spiegato il primo cittadino Massimo Cozzi —. Da una parte si utilizzano le trap-cam e dall’altra il controllo delle diverse tipologie di rifiuti abbandonati, per vedere se si riesce a trovare traccia di qualche che faccia risalire ai responsabili dell’abbandono".