Rissa fuori dalle scuole medie: ragazzino di undici anni finisce al pronto soccorso

Prima la rissa fuori da scuola, poi la corsa in ambulanza al pronto soccorso di Legnano. È successo intorno alle 8 di martedì 21 febbraio in via Diaz a Nerviano, fuori dalle scuole medie.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il ragazzino abbia litigato e sia venuto alle mani con un coetaneo. L'11enne, nello specifico, sarebbe caduto a terra a causa di uno sgambetto e successivamente sarebbe stato raggiunto da calci e pugni. A notare quanto stava accadendo è stato un agente della polizia locale di Nerviano che ha dato l'allarme e chiamato i soccorsi.

I sanitari hanno accompagnato il ragazzino al pronto soccorso di Legnano in codice verde. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Non sono ancora noti i motivi che hanno scatenato la zuffa.