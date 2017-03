Badanti perdono una busta con oltre 1.600 euro: un uomo la ritrova e la consegna ai vigili

Non ci ha pensato due volte, quando ha trovato quella busta piena di contanti l'ha subito chiusa senza prendere una banconota e l'ha consegnata agli agenti della polizia locale. Un gesto da onesto cittadino, di quelli che (purtroppo) fanno clamore. È quanto successo nel pomeriggio di giovedì a Garbatola, frazione di Nerviano. Una bella storia a cui — una volta terminati gli accertamenti — probabilmente verrà scritto il lieto fine.

Già perché quella busta non conteneva "solo" banconote, ma i risparmi di mesi di lavoro di due badanti. 1.650 euro, per la precisione. Contanti che sarebbero dovuti arrivare nelle mani dei loro familiari e che invece sono finiti sotto una panchina davanti al cimitero. Sono rimasti lì per qualche decina di minuti, poi sono stati raccolti da un uomo onesto.

Ora le banconote sono tra le mani della polizia locale di Nerviano. Sono in corso gli accertamenti necessari per riconsegnare la somma alle donne: i ghisa vogliono capire se sono state proprio loro a perderli. Soddisfatto il primo cittadino di Nerviano Massimo Cozzi che vorrebbe invitare in municipio l'uomo che ha trovato i contanti per un ringraziamento ufficiale.