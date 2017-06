Compra un "gratta&vinci" in un bar di Novate e vince 260mila euro

Nella giornata di martedì 20 giugno un cliente del bar, tabaccheria e ricevitoria di via I Maggio a Novate ha vinto 260mila euro con un Gratta&Vinci "Turista per 10 anni".

Non è la prima volta che il bar dell'hinterland milanese viene baciato dalla fortuna: negli anni scorsi si erano registrate vincite anche di 10mila euro. L'identità del vincitore non è trapelata, per il momento si sa che è un uomo di circa 50 anni con famiglia e che ha festeggiato offrendo da bere ai frequentatori del locale.

La vincita è così suddivisa, 50mila euro subito, 20mila euro all'anno per 10 anni che scenderanno a 10mila per gli ultimi due lustri.