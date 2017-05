Tragedia sui binari tra Bollate e Novate: uomo di 51 anni travolto e ucciso da un treno

Nella notte tra giovedì e venerdì 12 maggio un uomo di 51 anni è stato travolto e ucciso da un treno tra le stazioni di Bollate e Novate Milanese. La tragedia si è verificata intorno alle 4.51, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Per lui non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 intervenuti sul posto in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica hanno potuto solo constatare il decesso.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, sul caso indaga la Polfer di Milano-Bovisa intervenuta insieme ai carabinieri e vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La vittima — secondo quanto trapelato — è un cittadino tunisino senza fissa dimora.

Rallentamenti e disagi per i pendolari. Diversi convogli Trenord delle linee S1 e S3 hanno accumulato ritardi per oltre 20 minuti, secondo quanto riportato in una nota diramata da Trenord. La situazione sta gradualmente tornando alla normalità.