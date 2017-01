Ecco la nuova piattaforma ecologica di Rho

1 / 2

continua →

Apre sabato 21 gennaio la nuova piattaforma ecologica di via Sesia a Rho. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale con una nota. L'area – progettata da Aser — è costata circa due milioni di euro.

«La nuova piattaforma permette di rispondere alle esigenze dei cittadini, che potranno conferire i rifiuti in un’area organizzata, pulita e soprattutto sicura — ha commentato in una nota il sindaco di Rho Pietro Romano —. L'investimento, che abbiamo deciso e che è realizzato da Aser, non determinerà alcun aumento della Tariffa rifiuti anche grazie alle azioni di spending review e all’accertamento di evasione ed elusione della tariffa, messe in atto negli ultimi anni».

La struttura è regolata da un accesso automatizzato tramite la carta regionale dei servizi della Regione Lombardia. È suddivisa su due livelli e il conferimento dei rifiuti avviene in una zona coperta e sopraelevata rispetto ai cassoni. Non solo: sono state divise fisicamente le aree dedicate ai cittadini e agli operatori. Con l'avvio del nuovo impianto sarà chiusa la piattaforma di via San Bernardo.

Di seguito gli orari di apertura e le aree della piattaforma ecologica