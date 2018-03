Chiuse due officine abusive: titolari multati

Due moto e sei automobili nel capannone, tutte in attesa di essere riparate. E per il titolare è scattata una sanzione. Il motivo? L'officina era abusiva. Non solo: c'erano anche tre lavoratori in nero.

È successo nei giorni scorsi a Pero, nei guai un cittadino dello Sri Lanka di 52 anni. L'officina, come riportato in una nota del commissariato di Rho-Pero, è stata trovata in via Papa Giovanni XXIII e sono scattati i sigilli.

Stessa sorte per un secondo garage in via Trento a Rho, gestito da un cittadino italiano di 59 anni e della sua compagna di 39, cittadina romena. Anche per questo sono scattati i sigilli. Nelle ultime due settimane, inoltre, gli agenti del commissariato di Rho-Pero hanno dato una stretta ai controlli: 382 sono state le persone controllate, 156 i veicoli e 16 contravvenzioni elevate.