La Asst Rhodense premia i suoi ex dipendenti in pensione: consegnate 75 benemerenze

Consegnate le “benemerenze” ai dipendenti dell’Asst Rhodense andati in pensione nel 2016. Un evento che da qualche anno è diventato un appuntamento fisso per ringraziare chi per tanti anni ha lavorato presso i presidi ospedalieri di Garbagnate, Rho, Passirana, Bollate e nei distretti.

Gli attestati sono stati consegnati dal direttore generale Ida Ramponi a 75 ex dipendenti nell’auditorium dell’ospedale di Garbagnate. Nel corso della cerimonia sono state assegnate le benemerenze alla memoria, ai famigliari di Francesco Quattrone e Lara Fra, prematuramente scomparsi lo scorso anno. Il direttore generale ha consegnato anche quattro benemerenze “speciali” all’infermiere di Rho Michele Papasodaro, (che ha sventato un principio d’incendio a Rho) e a Silvia Fiori dell’ufficio Sitra, Enrico Procopio e Giovanni Papalia personale del concessionario “Garbagnate Salute” (per la tempestività in un soccorso di una persona colpita da malore a Garbagnate).