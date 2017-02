Nuovi parcheggi a pagamento a Rho: gli orari, le tariffe e quando si può posteggiare gratis

Aumentano i parcheggi a pagamento a Rho. Dal 27 febbraio gli stalli in via Martiri della Libertà, in corso Europa (di fronte all’Ospedale e in via Serra (Poste) diventeranno a striscia blu. Lo ha comunicato il Municipio con una nota.

Le tariffe e gli orari. I posteggi saranno a pagamento dalle 9 alle 19. Per Corso Europa e via Serra la tariffa è di 1 € all'ora, mentre in via Martiri della libertà sarà di 1.20€. Non solo: per Corso Europa e via Serra saranno applicati 15 minuti di tolleranza. Cosa significa? Chiunque si ferma meno di 15 minuti non pagherà la sosta se inserirà il numero di targa nel parcometro.

Per tutti gli altri parcheggi in questo primo periodo non ci saranno variazioni. Nei prossimi mesi verranno attivati nuovi servizi, tra cui anche la possibilità di convenzioni, di pass gratuiti e abbonamenti agevolati creati per le specifiche esigenze degli utenti (residenti, pendolari, lavoratori del centro storico, clienti dei negozi). Ci sarà anche un'estensione delle zone a disco orario.

LA CARTINA CON I NUOVI PARCHEGGI A PAGAMENTO

«Siamo consapevoli — ha dichiarato l'assessore alla viabilità Gianluigi Forloni — che ogni cambiamento crei un po’ di sconcerto, ma siamo sicuri che la maggiore accessibilità per il centro storico e per l’ospedale porterà benefici a tutti i cittadini grazie alla disponibilità di parcheggi liberi nelle zone attualmente più congestionate».