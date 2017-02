Rivoluzione parcheggi a Rho: aumentano gli stalli a pagamento e col disco orario

Sono destinati a aumentare i parcheggi a pagamento a Rho, lo ha comunicato il Municipio insieme ad altri provvedimenti che verranno messi in campo nei prossimi mesi, tutto per «ottenere una maggiore accessibilità per il centro storico e i suoi servizi».

Una piccola rivoluzione sulla sosta. Agli ingressi del centro storico verranno installati dei panelli collegati a un portale in cui sarà possibile sapere in tempo reale dove si trovano e quanti sono i posti liberi. Verrà anche creato un sistema di pagamento flessibile per consentire di prolungare la sosta anche tramite smartphone: il tutto con l'obiettivo di far pagare solo il tempo di permanenza effettiva. Non solo: ci sarà un incremento delle zone a disco orario, ma il «numero degli stalli non regolamentati rimarrà comunque prevalente», precisano da Piazza Visconti. Inoltre verranno creati anche dei pass gratuiti e abbonamenti agevolati per residenti, pendolari e lavoratori del centro storico.

«L'obiettivo è rendere più fruibile e accogliente la città fornendo tutte le informazioni necessarie sulla disponibilità dei posti auto — ha precisato l'assessore alla mobilità Gianluigi Forloni —. L'introduzione delle nuove tecnologie consentirà di agevolare le fasi di pagamento, le informazioni sul traffico e le convenzioni. Anche l'aumento dei posti a pagamento è in funzione di una maggiore fruibilità degli stalli a disposizione. Queste misure — conclude Forloni — ridurranno drasticamente il traffico parassitario con effetti positivi anche sull'inquinamento atmosferico».

I tempi. Le modifiche — introdotte col cambio di gestore, Gestopark — inizieranno a febbraio, ma le novità più importanti saranno introdotte gradualmente da marzo a ottobre.