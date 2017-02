Aumento dei parcheggi a pagamento, Marco Tizzoni: «Dannosi per i commercianti di Rho»

«Aumentare i parcheggi a pagamento per risollevare il centro storico (di Rho, ndr) è come dare un'aspirina a un malato di tumore». È il commento di Marco Tizzoni (Gente di Rho) sul piano varato dal Municipio che prevede l'aumento dei posteggi a pagamento nel centro della città.

Il programma del comune è una sorta di piccola rivoluzione della sosta. Agli ingressi del centro storico verranno installati dei panelli collegati a un portale in cui sarà possibile sapere in tempo reale dove si trovano e quanti sono i posti liberi. Verrà anche creato un sistema di pagamento flessibile per consentire di prolungare la sosta anche tramite smartphone: il tutto con l'obiettivo di far pagare solo il tempo di permanenza effettiva. Non solo: ci sarà un incremento delle zone a disco orario, ma il «numero degli stalli non regolamentati rimarrà comunque prevalente», precisano da Piazza Visconti. Inoltre verranno creati anche dei pass gratuiti e abbonamenti agevolati per residenti, pendolari e lavoratori del centro storico.

Tutto inutile secondo il consigliere di minoranza. Per Tizzoni gli stalli dovrebbero essere tutti gratuiti e a disco orario, «Quando si va in un qualsiasi centro commerciale o outlet non si paga alcun parcheggio — chiosa —. La soluzione di far pagare un euro all'ora per parcheggiare l'auto e recarsi in centro non aiuta il centro ad essere più frequentato. Moltissimi esercenti ed attività, compresi bar e ristoranti,stanno chiudendo. Ci vuole un aiuto molto più concreto e deciso da parte del comune per riattivare il cuore urbano e storico della nostra amata Città».

Le modifiche — introdotte col cambio di gestore, Gestopark — inizieranno sono iniziate nella prima settimana di febbraio, ma le novità più importanti saranno introdotte gradualmente da marzo a ottobre.