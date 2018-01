Fiera ed Expo, giro di vite sui bed&breakfast aperti senza autorizzazione

Prima il nuovo quartiere fieristico, inaugurato ormai tredici anni fa nel 2005, e poi l'Expo che risale invece al 2015. L'hinterland nord-ovest di Milano è diventato un polo d'attrazione non indifferente e questo ha comportato, tra le altre cose, l'apertura di numerose attività ricettive diverse dai classici hotel. Come bed and breakfast, case vacanze e simili.

Nel corso del 2017 queste strutture sono finite nel mirino dei controlli della polizia locale di Pero, nel cui territorio sono state aperte ben ventitré attività di questo genere. Ebbene, tredici di esse (più della metà) sono risultate senza l'autorizzazione prevista dalla legge regionale.

Lo rende noto la polizia locale di Pero, nell'ambito della comunicazione sul bilancio generale delle attività del 2017, che comprende anche i dati sugli incidenti stradali (in calo nel Comune, nessun mortale) e sulle multe per infrazioni del codice della strada (che hanno fruttato circa 300 mila euro, in leggero aumento).

Tornando ai b&b, i titolari delle attività non in regola sono stati multati per un importo totale di circa 58 mila euro.