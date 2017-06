Cane lasciato sul balcone senz'acqua sotto il sole cocente: salvato da Enpa e Carabinieri | Ft

Era sul balcone di casa sotto il sole cocente senza ombra e senz'acqua. Avrebbe potuto morire, ma fortunatamente è stato salvato dai carabinieri della compagnia di Rho e dai volontari di Enpa. È successo nella giornata di lunedì 12 giugno a Pero, nel milanese; la notizia è stata diffusa dall'Ente nazionale protezione animali con una nota.

L’allarme è scattato quando una signora che abita nel palazzo di fronte ha visto il cane, un giovane meticcio simile a un labrador, salire su uno dei parapetti del terrazzo; probabilmente, in preda alla disperazione, stava cercando un modo per ripararsi dal sole e abbeverarsi.

Quando i soccorritori di Enpa sono arrivati l'animale respirava a fatica ed era sdraiato sul pavimento. Fortunatamente dopo le cure dei veterinari si è ripreso e sta bene: è stato posto sotto sequestro, mentre il padrone è stato denunciato per maltrattamenti.

"Ancora una volta, nonostante siano passati solo pochi giorni da un altro episodio simile, dove un cane si è lanciato nel vuoto per l’eccessiva permanenza su un balcone sotto il sole, è capitato un episodio analogo, non sfociato in una disgrazia solo per presenza di spirito di un cittadino", ha dichiarato Ermanno Giudici presidente di Enpa Milano. "Ieri mattina i nostri operatori hanno dapprima dovuto chiamare la Polizia Locale di Pero, successivamente la Polizia di Stato trovando purtroppo solo nei Carabinieri la disponibilità a svolgere prontamente l’intervento.È fondamentale che tutti i cittadini sappiano che alle segnalazioni di presunto maltrattamento di animali, le forze dell’ordine sono obbligate ad uscire per legge perché il maltrattamento sia interrotto e vengano presi tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’animale e per la denuncia di chi commette il reato".