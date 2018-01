Condannata a un anno di carcere, arrestata dalla polizia a Pero dopo sette anni di latitanza

Era stata condannata dal tribunale e sulla sua testa pendeva un mandato di cattura. Doveva scontare un anno di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma dopo la sentenza era scomparsa nel nulla diventando un fantasma. La sua latitanza durata sette anni è terminata a Pero nella serata di mercoledì 17 gennaio, arrestata dagli agenti del commissariato di Rho-Pero; protagonista della vicenda una cittadina croata di 34 anni.

La 34enne, come riportato in una nota diramata da via Nazario Sauro, è stata individuata in via Papa Giovanni XXIII. Gli investigatori sono arrivati a lei dopo gli arresti degli ultimi giorni: i poliziotti erano venuti a conoscenza che la donna si aggirava tra Rho e Pero, così sono scattati i servizi di avvistamento e nella serata di mercoledì è scattato il blitz.

Gli agenti l'hanno braccata e accompagnata negli uffici del commissariato, successivamente è stata ristretta nel carcere milanese di San Vittore.