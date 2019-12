Installate le luminarie di Natale a Pero: "Un grazie all'associazione commercianti"

Pero si illumina in attesa del Natale. Le luminarie danno un volto nuovo al Sempione che si anima a festa. Le luci si sono accese anche a Cerchiate e davanti alle chiese di Pero e della stessa Cerchiate.

“L’Amministrazione Comunale ringrazia l’associazione Commercianti, nella persona di Angelo Brignoli – hanno detto il Sindaco Maria Rosa Belotti e l’assessore ai beni Comuni Giuseppina Severgnini – l’associazione ‘L’Incontro’ che ha dato la disponibilità nella gestione del progetto e un particolare ringraziamento a Rosanna Arioldi”.

Le luci si sono già accese e, in queste sere, anche lo sfondo di via Sempione, la strada principale di Pero, è capace di suscitare allegria. Con l’albero di Natale, le iniziative in programma e, adesso, le luminarie, anche a Pero si aspetta un Natale all’insegna della speranza, nonostante le difficoltà che la vita impone.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i commercianti e l'associazione L'Incontro per la loro disponibilità ed il loro impegno a favore di questa iniziativa. “Siamo soddisfatte del risultato raggiunto – concludono il primo cittadino e l’assessore – e siamo convinte che con la collaborazione di tutti si possono ottenere grandi risultati ”.