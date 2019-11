Lavori di manutenzione all'Olona, parte il cantiere

Inizieranno a gennaio del 2020 i lavori di manutenzione sulle opere idrauliche del fiume Olona nei pressi di via Olivelli a Pero. La manutenzione, a cura di Aipo (Agenzia interregionale del Po), non riguarda soltanto l'Olona ma anche altri corsi d'acqua tra Milano e Varese: l'Arno, il Rile, il Tenore e il Tresa.

All'Olona, le operazioni consisteranno nel riempimento di una zona erosa dell’alveo in corrispondenza del ponte di via Curiel. Come zona di scarico, verrà utilizza parte del parcheggio di via Figino quale deposito mezzi e materiali in accordo con la Polizia Locale.

“Si tratta - sottolinea il sindaco Maria Belotti - di un intervento di estrema importanza. La nostra amministrazione è particolarmente attenta al prezioso lavoro svolto da Aipo per la messa in sicurezza dell’Olona. D’altronde, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, il tema delle manutenzioni idrauliche è oggi quanto mai strategico e da monitorare costantemente”.

“Sarà cura dell’amministrazione - conclude il sindaco - sincerarsi affinché i lavori vengano svolti rispettando il crono programma e limitando al massimo i disagi per la circolazione e i cittadini”. La chiusura di via Figino sarà al massimo di una settimana.