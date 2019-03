Pero, uomo cade dal secondo piano: morto

Dramma lunedì mattina a Pero. Alle 8.30, un uomo di settantuno anni è morto sul colpo dopo essere precipitato da un balcone al secondo piano. Teatro della tragedia è stato il condominio sul Sempione in cui la vittima viveva con la moglie.

Dopo il volo nel vuoto, da un'altezza di circa sette metri, il 71enne si è schiantato sul marciapiede davanti al palazzo. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rho. Stando ai primi accertamenti, sembra che l'uomo in mattinata stesse effettuando dei lavori su un mobile che si trovava non lontano dal balcone: resta da capire se poi sia precipitato per un incidente o per un gesto volontario.