28 piante di marijuana in casa, arrestata una coppia nell'hinterland

Due spacciatori sono stati scoperti e incastrati dai carabinieri. Si tratta di una coppia di conviventi: lui è un 40enne che, fino a due anni fa, gestiva un vivaio di fiori e piante a Rho, in via Ferrari, ed è dunque esperto di coltivazione. La sua compagna ha invece 36 anni. Entrambi sono stati arrestati.

I militari sono arrivati a loro grazie ad una "soffiata" di alcuni tossicodipendenti della zona, che li hanno indirizzati verso l'abitazione della coppia a Pero. In casa conservavano ben 28 piante di marijuana. Trovati anche 285 grammi della stessa sostanza e 6 di hashish. La coppia risponde di concorso in coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sequestrata alla coppia anche tutta l'attrezzatura necessaria per coltivare le piante di marijuana.