Centinaia di bottigliette in acqua, l'Olona diventa un "fiume di plastica": la foto shock

Un fiume di plastica. Letteralmente. È successo all'Olona, corso d'acqua che scorre nell'hinterland Nord-Ovest di Milano, nella mattinata di venerdì 24 gennaio.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato lo sversamento ma diverse centinaia di bottigliette di plastica sono finite nelle acque del fiume intorno alle 9 del mattino. L'accaduto è stato documentato da diversi cittadini nel comune di Pero e il fatto è stato segnalato sia al municipio che alla polizia locale. Per il momento non è chiaro a cosa sia dovuto il fatto né dove sia avvenuto.

Olona, fiume inquinato: i precedenti

Non è la prima volta che l'Olona assurge agli onori della cronaca. Tra settembre e ottobre il fiume era diventato, letteralmente, una fogna a cielo aperto dato che il depuratore di Canegrate era stato chiuso per manutenzione. Non solo: a giugno si era verificata una vera e propria moria di pesci a Parabiago. Regione Lombardia, conscia del pessimo stato delle acque dell'Olona, ad agosto aveva stanziato 3 milioni di euro per interventi tesi al miglioramento del fiume.