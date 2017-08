Ragazzino annegato nell'Olona a Pero: aperto un fascicolo per omicidio colposo

La procura della Repubblica di Monza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte del 14enne honduregno annegato domenica a Pero nelle acque di un canale scolmatore dell'Olona. L'area in cui è avvenuta la tragedia è stata delimitata e sottoposta a sequestro; sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Rho-Pero.

Il giovane, insieme ad altri quattro amici tra gli 11 e i 30 anni, si era tuffato nelle acque del canale per cercare un po' di refrigerio. Avevano scelto un punto che conoscevano bene, un luogo in cui l'acqua è profonda un metro e mezzo e la forza della corrente viene smorzata da una grossa tavola di legno. Proprio quell'insenatura artificiale in cui la corrente scorre molto lenta è stata fatale.

Il ragazzino, infatti, era rimasto incastrato incastrato sotto la tavola di legno e trattenuto sott’acqua dalla corrente. Quando i giovani si sono accorti che il 14enne non era risalito a riva sono scattati i soccorsi: i due ragazzi più piccoli hanno contattato il 112 per chiedere i aiuto, gli altri due — tra cu l’unico maggiorenne — si sono immersi in acqua riuscendo dopo alcuni minuti a liberare il loro amico, portato a terra privo di sensi e in arresto cardiaco.

Gli amici hanno tentato di salvargli la vita in qualsiasi modo: in attesa dell’arrivo dei soccorsi gli hanno praticato un massaggio cardiaco con respirazione bocca a bocca. I sanitari del 118 hanno proseguito le manovre rianmatorie e, una volta stabilizzato, lo hanno accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di cardiologia e attaccato all'Ecmo. Ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è spirato alle 16,52 di lunedì in seguito a morte cerebrale e insufficienza multipla.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del commissariato di Rho-Pero che hanno ricosturito quanto accaduto. I giovani presenti sono stati accompagnati negli Uffici del Commissariato di Rho Pero dove, i minori alla presenza dei genitori, sono stati escussi a sommarie informazioni per chiarire la dinamica dei fatti.