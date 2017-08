Resta incastrato nell'Olona e rischia di annegare: salvato ragazzino di 13 anni

È stato strappato dalle acque del canale scolmatore dell'Olona, poi la volata in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Tragedia sfiorata nella serata di domencia 6 agosto in via Papa Giovanni XXIII a Pero dove un ragazzino di 13 anni ha rischiato di annegare nel fiume.

Pero, ragazzino resta incastrato nell'Olona e rischia di annegare: salvato

Tutto è successo intorno alle 21.30 quando il ragazzino — insieme ad altri tre giovani tra gli 11 e i 17 anni — si è tuffato nel canale per trovare un po' di refrigerio. Avevano scelto un punto che conoscevano bene, un luogo in cui la forza della corrente viene smorzata da una tavola di legno e proprio sotto a quell'asse ha rischiato di perdere la vita il 13enne. Il ragazzino, infatti, è rimasto sott'acqua per diversi minuti fino a che i vigili del fuoco non sono riusciti a liberarlo e a trasportarlo a terra.

Era in arresto cardiaco, ma i sanitari lo hanno rianimato, poi lo hanno accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di cardiologia dove è stato attaccato all'Ecmo.