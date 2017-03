Ecco Aero Gravity, la galleria del vento verticale in cui viene simulata la caduta libera

Aprirà sabato 11 marzo Aero Gravity, la galleria del vento verticale di Pero: una palestra per i paracadutisti. Già, perché nel tunnel si può provare l'ebbrezza della caduta libera senza salire a migliaia di metri da terra. Tutto è possibile grazie a sei turbine da 400 cavalli ciascuna che riescono a «sparare» vento a 370 chilometri orari in un un cilindro di cristallo alto otto metri e largo cinque. Secondo quanto comunicato dalla società è un impianto unico nel suo genere: il più grande del mondo.

VIDEO | Le evoluzioni nel cilindro

Una struttura per tutti, anche per i bambini. L'età minima per accedere alla camera di volo è quattro anni. I costi? Il pacchetto base (bambini) è 39 euro e comprende istruttore, sessione di formazione a terra e 120 secondi di caduta libera (equivalenti a 2 lanci da 4.500 metri), per gli adulti invece si parte da 59 euro. Tutto comcompreso di noleggio attrezzature, già perché rima di accedere alla camera di volo bisogna togliersi tutti gli oggetti che possono volare via: il rischio è che vengano scaraventati in aria e distrutti in mille pezzi, poi bisogna indossare una tuta speciale e il casco.

La struttura si trova vicino all'autostrada A4, nei pressi dell'area che ospitò l'esposizione universale del 2015. Appassionati di sky diving, ma non solo. A pochi metri di distanza potrebbe sorgere anche una piscina per gli sport subaquei. Ma per il momento non c'è ancora alcuna conferma.