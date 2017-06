Rubano una 500 Enjoy e la usano per fare una spaccata di notte: scappano senza niente

Prima hanno rubato una 500 Enjoy a Milano, poi l'hanno usata per fare una spaccata a Pero, nel milanese. Sono rimasti a bocca asciutta: non hanno rubato niente e sono dovuti scappare prima dell'arrivo degli agenti del commissariato di Rho-Pero che ora stanno indagando per identificarli. La notizia è stata diramata con una nota dal 113.

Tutto è iniziato intorno alle 4 di mercoledì 21 giugno quando l'utilitaria è entrata in retromarcia nel negozio di elettrodomestici Mandelli di corso Sempione. Il fatto non è passato inosservato e un residente ha segnalato al 113 che quattro malviventi (di cui due donne) stavano rubando all'interno del negozio. Sul posto sono intervenute le volanti ma sentite le sirene le due donne hanno lasciato cadere a terra due grossi televisori che avevano in mano e sono scappate in corso Sempione dove c'era una Volvo con i due complici a bordo. Poi tutti i quattro sono scappati verso il capoluogo lombardo.

Al lavoro anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Gli agenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso per identificare i malviventi.