Tra sigarette e sigari spuntano marijuana e cocaina: denunciato tabaccaio di Pero

Tra sigarette e sigari aveva anche cocaina e marijuana e per lui è scattata una denuncia: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista del fatto un insospeettabile tabaccaio di Pero di 56 anni (incensurato), scoperto nei giorni scorso dagli agenti del 113.

I poliziotti del commissariato di Rho-Pero — come si legge in una nota — sono arrivati a lui in seguito ad alcune indagini. Durante il blitz sono state trovate diverse dosi di stupefacenti già confezionate e pronte alla vendita. Non solo, sempre nel negozio è stato trovato un bilancino di precisione e tutto il necessario per confezionare le dosi. Inoltre sono stati trovati anche dei contanti suddivisi in vari tagli che secondo gli investigatori sarebbe il frutto della sua attività illecita.

Un fine settimana intenso per i poliziotti di via Nazario Sauro che, oltre a garantire il servizio d'ordine in diverse manifestazioni tenutesi a Rho, hanno controllato circa duecento persone e quarantatreé automobili. In totale hanno ritirato quattro patenti a altrettanti automobilisti scoperti alla guida in possesso di sostanze stupefacenti.