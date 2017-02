Parcheggi a pagamento, Gente di Rho lancia petizione per sospendere il provvedimento

Sospendere il piano della sosta e rivedere le tariffe. È quanto chiede Gente di Rho, forza politica di minoranza del consiglio comunale, che ha preparato una petizione contro il provvedimento. Gli attivisti saranno in piazza sabato e domenica 26 febbraio per raccogliere le firme. Uno solo il loro obiettivo: «Convincere l'amministrazione a tornare sui suoi passi».

«Trasformare i posteggi gratuiti in parcheggi a pagamento in un momento storico come questo che vede i nostri concittadini in forte crisi economica è una indiscutibile pazzia — tuona in una nota Marco Tizzoni —. Con questo scellerato piano della sosta si rischia di dare il ko Mortale al centro storico. Tutto questo mentre a poche centinaia di metri dal centro città il mega centro commerciale di Arese aumenta il numero dei suoi parcheggi tutti gratuiti».

MAPPA | I primi parcheggi a pagamento

Il programma del comune è una sorta di piccola rivoluzione della sosta. Agli ingressi del centro storico verranno installati dei panelli collegati a un portale in cui sarà possibile sapere in tempo reale dove si trovano e quanti sono i posti liberi. Verrà anche creato un sistema di pagamento flessibile per consentire di prolungare la sosta anche tramite smartphone: il tutto con l'obiettivo di far pagare solo il tempo di permanenza effettiva. Non solo: ci sarà un incremento delle zone a disco orario, ma il «numero degli stalli non regolamentati rimarrà comunque prevalente», precisano da Piazza Visconti. Inoltre verranno creati anche dei pass gratuiti e abbonamenti agevolati per residenti, pendolari e lavoratori del centro storico.

«Siamo totalmente e da sempre contrari all'aumento dei posteggi a pagamento, tant'è che avevamo scritto nel nostro ultimo programma elettorale che per favorire la rotazione delle auto avremmo aumentato le zone a disco orario — ribatte il consigliere di minoranza Claudio Scarlino —. È chiaro che con l'apertura del centro commerciale di Arese la situazione è totalmente precipitata e le misure adottate fino ad ora dall'amministrazione comunale si sono rivelate totalmente inconcludenti. Non è aumentando le tariffe e le zone a pagamento che si incentivano i cittadini a venire in centro