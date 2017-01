Picchia la compagna di 19 anni per due giorni di fila, lei scappa: arrestato pregiudicato

Due giorni di violenze. Picchiata dall'uomo che diceva di amarla. Poi ha trovato la forza di reagire, di denunciarlo ai carabinieri e di scappare lontano da lui e dai suoi modi violenti. Nei giorni scorsi l'epilogo: l'arresto. Protagonista del fatto una ragazza di 19 anni di Parabiago (Milano), vittima del suo ex fidanzato: un 20enne italiano di origini rom con numerosi precedenti penali. La notizia è stata diffusa con una nota dai militari della compagnia di Rho.

Tutto è iniziato a ottobre 2016 quando la giovane ha chiesto aiuto alla stazione dei carabinieri dopo due giorni di violenze. In seguito alla denuncia Gaia — nome di fantasia — ha cercato riparo a casa della nonna a Rho. E quando si è sentita al sicuro ha iniziato a raccontare agli specialisti di un centro antiviolenza tutto ciò che aveva dovut patire durante quella relazione malata durata sei mesi. Colpi al viso, morsi, insulti e minacce. Botte che in un'occasione l'avevano costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Violenze fisiche, ma anche mentali che l'avevano ridotta in una condizione di soggezione subalternità.

I racconti choc sono stati raccolti in una denuncia. Un racconto del loro «amore» malato, caratterizzato anche da numerose fughe in varie località. Fughe a cui seguivano scuse da parte del ragazzo, volontà di cambiare atteggiamento e promesse di matrimonio. Tutto puntualmente seguito da altri episodi di violenza.

Non solo. Il 20enne era riuscito a rintracciare Gaia dopo che si era rifugiata da sua nonna e aveva iniziato a tempestarla di chiamate. Tutto è terminato lo mercoledì 13 gennaio quando i carabinieri della compagnia di Rho lo hanno arrestato, su disposizione del gip del tribunale di Milano. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, in attesa di essere giudicato.