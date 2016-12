Picchia la fidanzata dopo il pranzo di Santo Stefano: arrestato, voleva comprare la coca

Rapina, aggressione e resistenza. Sono le accuse con cui è stato arrestato un giovane di 25 anni, sorpreso dagli agenti del 113 in via Federico Borromeo a Pantanedo (Rho) mentre picchiava la sua fidanzata, una ragazza di 23 anni.

Una lite dopo il pranzo di Santo Stefano, per la cocaina — secondo quanto riportato in una nota del commissariato di Rho-Pero. Tutto sarebbe nato quando il 25enne ha riferito alla ragazza di dover andare a Lainate a comprare la bianca. Davanti al suo disappunto è nato una lite, poi trasformatasi in un'aggressione. Schiaffi e pugni mentre guidava. Quando il giovane si è fermato la 23enne è riuscita a divincolarsi e a scendere dall'auto.

La scena non è passata inosservata. Una guardia giurata vedendo il parapiglia ha cercato di placare il giovane. Tutto inutile: il 25enne lo ha minacciato impugnando il cric e urlando che se non se ne fosse andato gli avrebbe sottratto la pistola per uccidere tutti. Proprio in quel frangente ha strappato la borsetta dalle mani della ragazza.

Quando sono arrivati i poliziotti non si è fermato, anzi: ha cercato di sottrarsi al controllo. Tutto inutile: è stato ammanettato mentre continuava a ripetere »Voi non sapete chi sono io, se non mi lasciate subito vi faccio passare un guaio, vi rovino, faccio mandare a dirigere il traffico, tanto poi vi ritrovo». Nelle prossime ore sarà giudicato dal tribunale di Milano.