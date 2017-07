Picchia la moglie e la manda in ospedale: allontanato da casa

È stato allontanato da casa e non potrà avvicinarsi ai luoghi che frequentano i figli. Lo ha deciso il gip del tribunale Maria Cristina Mannocci che ha emesso un provvedimento a suo carico dopo le indagini svolte dagli uomini del commissariato di Rho-Pero. Il motivo? Maltrattamenti in famiglia. Protagonista del fatto: L.A., cittadino marocchino di 46 anni residente a Rho.

Rho, picchia la moglie e la manda in ospedale

Gli accertamenti sono iniziati a inizio luglio quando una volante era intervenuta nella casa della coppia dove era stata segnalata una lite in famiglia. Un litigio nato quando la donna, 38 anni, ha rimproverato il marito di essere uscito lasciando i due figli minorenni soli in casa. L'uomo ha reagito alle parole con una serie di schiaffi, violenze che hanno lasciato i segni sul volto della compagna che era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Era stata dimessa con una prognosi di dieci giorni e proprio dopo la violenza aveva deciso di porre fine a quei fatti che, benché non fossero mai stati denunciati, erano iniziati diversi mesi prima.

La 38enne insieme ai figli era stata trasferita in una comunità protetta e nel frattempo gli agenti del commissariato di Rho Pero hanno raccolto le sue dichiarazioni. Dopo una serie di indagini coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano hanno chiesto ed ottenuto dal Gip l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del marito violento dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento. Nel pomeriggio di domenica pomeriggio i poliziotti hanno notificato al cittadino marocchino il provvedimento e lo hanno accompagnato fuori dall’abitazione dove non potrà far più rientro o avvicinarsi, pena l’arresto immediato.