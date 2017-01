Sorpreso mentre orinava in piazza, minaccia e picchia i poliziotti: arrestato pregiudicato

Lesioni, resistenza e minacce gravi a pubblico ufficiale. Sono le accuse a cui deve rispondere un cittadino romeno di 30 anni (pregiudicato) arrestato dagli agenti del 113 nella notte tra sabato e domenica 15 gennaio in piazza libertà a Rho.

L'uomo — come riportato in una nota del commissariato di Rho-Pero — è stato notato mentre orinava in piazza. Quando gli agenti si sono avvicinati ha cercato di colpirli con pungi e calci. Tutto inutile: è stato bloccato, ma ha continuato a ripetere frasi come «Quando eco vi ammazzo» e «Ammazzo voi e le vostre famiglie».

Accompagnato negli uffici di via Nazario Sauro è stato identificato e arrestato. Il poliziotto colpito è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho: ne avrà per cinque giorni.