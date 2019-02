Incontra l'ex moglie con un uomo e lo prede a pugni fuori da un locale: arrestato

I carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese hanno arrestato un 55enne per maltrattamenti in famiglia.

Intorno alle 3 di martedì, all'esterno di un locale in via Peloritana, i militari hanno sorpreso un artigiano italiano 55enne del posto, pregiudicato, a picchiare un 42enne, che in quel momento si trovava con la ex moglie dell'uomo, una 47enne.

Pugni al volto, minacce ed insulti che hanno riguardato anche la donna, dalla quale il 55enne si era ormai separato da circa due anni e nei confronti della quale si era già reso autore di ripetute vessazioni e violenze fisiche e psicologiche.

L’aggressore è stato pertanto immediatamente bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia mentre la vittima, trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Garbagnate Milanese. La prognosi parla di “contusione cranico occipitale”, cinque giorni di prognosi.