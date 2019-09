È morto il ciclista travolto da un pirata a Rho

È morto all'ospedale Niguarda di Milano Vittorio L., il ciclista 80enne che era stato travolto da un'auto pirata in via Monti a Rho nella mattinata di sabato 14 settembre.

L'incidente

Tutto era accaduto in via Monti a Rho, all’incrocio con le vie Trecate e Ospiate, un attimo prima delle 9.20. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale il 46enne, alla guida di una Suzuki Alto, avrebbe svoltato verso sinistra da via Ospiate travolgendo l'80enne che stava arrivando in bicicletta. Un impatto violentissimo, dopo il quale era scappato cercando di far perdere le tracce.

Le condizioni dell'80enne erano subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, soccorso dai sanitari, era stato intubato e accompagnato al Niguarda a sirene spiegate, dove è spirato nella mattinata di martedì.

Rho, arrestato il pirata della strada

Gli agenti della locale guidati dal comandante Antonino Frisone erano intervenuti sul posto con due pattuglie e la squadra di polizia giudiziaria. Grazie ai testimoni che erano riusciti ad annotare il numero di targa i ghisa erano riusciti a individuare l'automobile pirata. Il presunto pirata era stato rintracciato poco dopo a casa della figlia dove era andato a festeggiare il compleanno. E per lui, già noto alla giustizia, erano scattate le manette.